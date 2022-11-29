بالفيديو.. "العتيبي" تستقبل فوزها بجائزة الجمهور للشهر الثالث بدموع الفرح و"المالكي" يتأثر

ودعا "اليابسي" الذين لم يحالفهم الحظ إلى المشاركة فيها من خلال متابعة حساب "بندر مقبل اليابسي" في "تويتر" bandr_alyabsi، موضحًا أن عملية السحب تتم إلكترونيًا بمشاهدة المشاركين، عبر حساب فايز المالكي على السناب شات.