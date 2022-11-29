بالفيديو.. "العتيبي" تستقبل فوزها بجائزة الجمهور للشهر الثالث بدموع الفرح و"المالكي" يتأثر
استقبلت المواطنة عبير نجم العتيبي بدموع الفرح نبأ فوزها بجائزة الشهر الثالث من جائزة الجمهور، والتي قدرها 100 ألف شهريًا؛ 50.000 للأسر الأشد حاجة عبر منصة جود للإسكان و50.000 ريال للمشارك الفائز خلال الاتصال الهاتفي من الإعلامي السعودي فائز المالكي، والتي عبّرت خلاله عن فرحها بالفوز التي لم تكن متوقعة، مقدمة الشكر والتقدير لصاحب المبادرة.
جاء ذلك خلال وقائع السحب الشهري للجائزة في شهرها الثالث مساء يوم أمس وذلك بمقر منصة جود الإسكان، وبحضور رجل الأعمال السعودي بندر بن مقبل اليابسي الذي عبّر عن اعتزازه بإطلاق هذه المبادرة الوطنية في إطار المسؤولية المجتمعية.
وأكد صاحب المبادرة بندر اليابسي أن عدد المشاركين بالجائزة منذ إطلاقها قبل ثلاثة شهور بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مشترك، مبينًا أن الأسئلة تهدف إلى إبراز مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة، والتي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفطه الله.
ودعا "اليابسي" الذين لم يحالفهم الحظ إلى المشاركة فيها من خلال متابعة حساب "بندر مقبل اليابسي" في "تويتر" bandr_alyabsi، موضحًا أن عملية السحب تتم إلكترونيًا بمشاهدة المشاركين، عبر حساب فايز المالكي على السناب شات.