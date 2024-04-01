مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة "ثلاثينية" مع انزلاق غضروفي بتقنية المنظار ثنائي المنافذ

الذي قال أن المريضة راجعت المستشفى مشتكية من آلام حادة أسفل الظهر وتمتد نزولاً إلى الساقين، وقد حدت هذه الأعراض من حركتها ومنعتها من ممارسة حياتها اليومية بصورة طبيعية، ومضيفاً أن المريضة فور وصولها إلى المستشفى تم الاطلاع على تاريخها المرضي، ومن ثم خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، بدأت بالفحص السريري، ثم الأشعة السينية X-RAY "ثابتة وحركية"، والأشعة المقطعية CT Scan والرنين مغناطيسي MRI لمنطقة أسفل الظهر، وأظهرت النتائج وجود انزلاق غضروفي، صاحبه تضخم في الأربطة والمفاصل بين الفقرتين القطنية الخامسة والعجزية الأولى، مما نتج عنه تضيق حاد في القناة العصبية وإختناق للأعصاب، وهو ما سبب الأعراض التي عانت منها المريضة.