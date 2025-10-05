وزير التعليم: دعم المعلم والارتقاء بمهنته من أولويات القيادة

قدّم معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، منوهًا بدورهم المحوري في صناعة التغيير، وجهودهم المخلصة في تعليم أجيال المستقبل وتنمية مهاراتهم، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء جيل واعٍ ومثقف ومنافس عالميًا، وتعزيز مكانة مهنة التعليم بوصفها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن.