وزير التعليم: دعم المعلم والارتقاء بمهنته من أولويات القيادة

قدّم معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، منوهًا بدورهم المحوري في صناعة التغيير، وجهودهم المخلصة في تعليم أجيال المستقبل وتنمية مهاراتهم، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء جيل واعٍ ومثقف ومنافس عالميًا، وتعزيز مكانة مهنة التعليم بوصفها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن.
وأكد معاليه في كلمته خلال الحفل الذي نظمته الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بمناسبة (يوم المعلم)، أن توجيهات القيادة الرشيدة ركّزت على دعم المعلم والارتقاء بمهنة التعليم، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تمهين التعليم، أحد المحاور الرئيسة للوصول إلى نموذج تعليمي عالمي يضمن إعداد معلم يتمتع بالكفاءة العالية وقادر على تقديم أفضل الممارسات المهنية والتعليمية.
وأوضح معاليه أن الوزارة وفّرت أكثر من (٥٢٠) ألف فرصة تدريبية للمعلمين والمعلمات، بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية الطموحة.
وأضاف معاليه أن الوزارة بدأت، بالشراكة مع المعهد الوطني، في تنفيذ عدد من البرامج الدولية الموجهة للمعلمين والقيادات التربوية، من أبرزها البرنامج السنغافوري لبناء القدرات التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبرنامج تطوير المعلمين الفنلندي لتعزيز ممارسات التعليم الحديثة، وبرنامج تطوير القيادات المدرسية البريطاني لتمكين القادة التربويين.
من جانبه، أوضح مدير المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عبدالله العودة في كلمته، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يأتي تقديرًا لمكانة المعلم ودوره في بناء الإنسان ونهضة الوطن، مبينًا أن المعلم في قلب الرؤية الطموحة، وأن ملتقى (مُلهم) يمثل منصة لإبراز الممارسات التعليمية المتميزة، وتبادل الخبرات، واستلهام التجارب التي تسهم في جودة التعليم.
وألقت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم منى العجمي كلمة نيابة عن المعلمين والمعلمات، أكدت فيها أن المعلم يؤدي رسالة عظيمة تمثّل حجر الأساس في بناء الإنسان وتنمية الأوطان، مبينة أن مهنة التدريس أمانة يحملها المعلم كل يوم، وهو يقف أمام الطلبة ليغرس فيهم حبّ العلم والانتماء للوطن.
وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات تقديرًا لدورهم في العملية التعليمية، إلى جانب عرض أبرز الممارسات التعليمية المتميزة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دعم مسارات تمهين التعليم.