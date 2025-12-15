بئر "الهُجيم".. معلم تاريخي في المدينة المنورة يروي عطش العابرين منذ قرون

في قلب المدينة المنورة، وضمن معالمها التاريخية البارزة، تقف بئر "الهُجيم" شاهدًا على مرور الزمن ومكانة المكان، حيث تُعد من أبرز الآثار التي ارتبطت بروايات السيرة النبوية وتاريخ العابرين.
وتقع البئر في الجهة الجنوبية الغربية من منطقة العُصيبة، وتبعد نحو 1450 مترًا عن مسجد قباء، محاطة بواحة من النخيل وممرات تحاكي روح المكان.
وتُذكر الروايات أن النبي ﷺ مرّ بالمنطقة، كما صلى في المسجد المحاذي للبئر، وهو ما أضفى على المكان قيمة دينية وتاريخية.
وتُغذى البئر بمياه وادي رانوناء، ويُحيط بها جبل الحرة السوداء من جهة القعر، في حين ما تزال عين مائها مجهولة منذ القرن العاشر الهجري.
ويبرز اسم بئر "الهُجيم" في ذاكرة المكان كمرآة للزمن، ومصدر ماءٍ لطالما روى عطش العابرين وخلّد جزءًا من إرث المدينة المنورة.