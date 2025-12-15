بئر "الهُجيم".. معلم تاريخي في المدينة المنورة يروي عطش العابرين منذ قرون

في قلب المدينة المنورة، وضمن معالمها التاريخية البارزة، تقف بئر "الهُجيم" شاهدًا على مرور الزمن ومكانة المكان، حيث تُعد من أبرز الآثار التي ارتبطت بروايات السيرة النبوية وتاريخ العابرين.