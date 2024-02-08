عن الصكوك الحكومية.. "الحازمي": "صح" استثمار آمن وكلها مزايا للمواطنين

ويواصل "الحازمي" رصد مزايا صكوك "صح"، ويقول: "هنا لا بد من بيان أن ما يميز الصكوك الحكومية أنها غالباً ما يتم تصميمها لتكون في متناول المستثمرين الأفراد، ويمكن أن يكون لها حد أدنى أقل من متطلبات الاستثمار، مما يجعلها أكثر سهولةً بالنسبة للأفراد الذين لديهم أموالٌ محدودة للاستثمار، علاوةً على ذلك تتميز الصكوك الحكومية بسيولتها وقابلية تداولها، وهذا يعني أن الأفراد الذين استثمروا في الصكوك الحكومية يمكنهم بيع تلك الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق إذا كانوا بحاجة إلى الوصول إلى مدخراتهم، نظراً لكون الصكوك الحكومية تندرج تحت المنتجات المنخفضة المخاطر، فإنها تعتبر وسيلة مناسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى التخطيط لأهداف مالية طويلة الأجل، مثل مرحلة التقاعد أو التعليم".