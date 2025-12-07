أمطار غزيرة على ينبع.. "الأرصاد" ترفع التنبيه للأحمر و"المدني" يحذر

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البَرَد، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، حيث تركزت بداية الأمطار على المراكز الشمالية للمحافظة، فيما شملت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة بقية أجزاء المحافظة.