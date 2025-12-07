أمطار غزيرة على ينبع.. "الأرصاد" ترفع التنبيه للأحمر و"المدني" يحذر

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البَرَد، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، حيث تركزت بداية الأمطار على المراكز الشمالية للمحافظة، فيما شملت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة بقية أجزاء المحافظة.
ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى المستوى الأحمر بشأن حالة الطقس على محافظتَي ينبع وبدر ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة، موضحًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل هطول أمطار غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، إضافة إلى حدوث صواعق رعدية حتى انتهاء مدة التنبيه المُعلن.
من جانبها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.