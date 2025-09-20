رسمياً.. "دارة الملك عبدالعزيز" توثق تاريخ اليوم الوطني في إصدار فريد

ويستعرض الإصدار بدايات الاحتفاء باليوم الوطني في عهد الملك عبدالعزيز، وتطور هذه المناسبة في عهد الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله–، وصولًا إلى العهد الزاهر للملك سلمان، حيث شهدت الاحتفالات تطورًا نوعيًّا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.