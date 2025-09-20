رسمياً.. "دارة الملك عبدالعزيز" توثق تاريخ اليوم الوطني في إصدار فريد

في خطوة علمية توثيقية، أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتابًا جديدًا بعنوان "تاريخ ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية"، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني الخامس والتسعين.
ويهدف الإصدار إلى إبراز المسار التاريخي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–.
ويوثق الكتاب مراحل نشأة الاحتفال باليوم الوطني، مستندًا إلى وثائق رسمية ومحفوظات وطنية، ومدعومًا بصور وأفلام ومقاطع توثق الاحتفالات الشعبية والرسمية في مختلف العهود الملكية.
ويستعرض الإصدار بدايات الاحتفاء باليوم الوطني في عهد الملك عبدالعزيز، وتطور هذه المناسبة في عهد الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله–، وصولًا إلى العهد الزاهر للملك سلمان، حيث شهدت الاحتفالات تطورًا نوعيًّا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يسلط الضوء على المشاركة الرسمية والشعبية داخل المملكة، ودور الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مساهمة البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج، ومشاركة الدول العربية والإسلامية والصديقة، في مشهد يعكس مكانة المملكة وتجذر الولاء والانتماء لدى المواطنين.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن هذا الإصدار يأتي ضمن رسالتها في حفظ وتوثيق تاريخ المملكة، وإبراز المنجزات الوطنية التي حققها الملك المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده، مشيرة إلى أن العمل يشكل مصدرًا علميًّا غنيًّا للباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني.
ويُعد الكتاب إضافة نوعية إلى مكتبة إصدارات الدارة، التي تضم مئات العناوين المتخصصة في التاريخ والتراث، ويجسد التزامها بدورها في توثيق مسيرة الدولة السعودية ونشر المعرفة التاريخية للأجيال.
ويمكن الحصول على الكتاب من جناح دارة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب، أو من خلال مراكز بيع الإصدارات، كما يتوفر عبر متجر الدارة الرقمي على منصتها الإلكترونية، وعبر الموزعين المعتمدين.