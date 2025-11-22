على هامش قمة العشرين.. وزير الخارجية يعقد اجتماعات ثنائية مع مصر وفرنسا وفيتنام

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية على هامش اجتماع قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، شملت وزراء خارجية مصر وفرنسا، ورئيس وزراء فيتنام.