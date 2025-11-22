محليات

على هامش قمة العشرين.. وزير الخارجية يعقد اجتماعات ثنائية مع مصر وفرنسا وفيتنام

تم النشر في

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية على هامش اجتماع قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، شملت وزراء خارجية مصر وفرنسا، ورئيس وزراء فيتنام.

لقاء وزير خارجية مصر

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن المنطقة، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة تجاه تلك القضايا.

لقاء رئيس وزراء فيتنام

كما التقى وزير الخارجية رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد فام مينه تشينه، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء وزير خارجية فرنسا

وفي لقائه الثالث، اجتمع الأمير فيصل بن فرحان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

حضور

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد بن عبدالحميد السماعيل.

