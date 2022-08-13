مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تختتم مؤتمر أمراض الدم

من جانبه شكر د. أسامة خوجه المدير الطبي لأقسام المختبرات بالمجموعة الترحيب بالمشاركين والحضور، وأوضح أن المؤتمر أدار نقاشاً عميقاً حول التطورات البحثية والتقنية المتسارعة التي يشهدها تخصص المختبرات الطبية بهدف مواكبة هذه المستجدات، بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين، ومن أهم الموضوعات المدرجة على طاولة المؤتمر، آخر المستجدات والتحاليل المعنية بفحوصات أمراض تخثر الدم، ومستضدات الهيموفيليا (الناعور)، بالإضافة إلى معايير قياس الأداء في بنوك الدم، وكيفية اختيارها وتطبيقها بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة، وسبل التأكد من صحة نتائج فحوصات بنوك الدم، وطرق التعامل مع أي نتائج تتعارض مع دقة هذه الفحوصات، وآخر مستجدات منظمة الصحة العالمية في تصنيف الأورام الخبيثة لأمراض الدم، والغدد الليمفاوية.