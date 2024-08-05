أمطار أغسطس في السعودية.. "المسند": نادرة لها مناطق والسيول "استثناءات تاريخية"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن سقوط الأمطار في شهر أغسطس نادرٌ جداً بالسعودية؛ عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والجنوب الغربي والربع الخالي، مشيراً إلى بعض الاستثناءات.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن -على سبيل المثال لا الحصر- لهذه الاستثناءات "قبل 47 سنة، هطلت أمطار غزيرة على الرياض بلغت كميتها 17.4 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 12 أغسطس 1977م، وقبل 32 سنة هطلت أمطارٌ متوسطة على تبوك بلغت كميتها 11 ملم، وذلك في 14 أغسطس 1992م".
وأضاف: "قبل 30 سنة هطلت أمطارٌ متوسطة على الجوف بلغت كميتها 9 ملم، وذلك في 28 أغسطس 1994م، وقبل 47 سنة هطلت أمطارٌ غزيرة على الأحساء بلغت كميتها 19.4 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 26 أغسطس 1977م، وقبل 29 سنة هطلت أمطارٌ خفيفة على حائل بلغت كميتها 3 ملم، وذلك في 25 أغسطس 1995م".
وأردف: "قبل 26 سنة هطلت أمطارٌ متوسطة على جدة بلغت كميتها 10 ملم، وذلك في 30 أغسطس 1998م، وقبل 26 سنة هطلت أمطارٌ غزيرة على المدينة المنوّرة بلغت كميتها 38.5 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 28 أغسطس 1998م".
وأشار إلى أنه "قبل 26 سنة هطلت أمطارٌ غزيرة على #مكة المكرّمة بلغت كميتها 35 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 29 أغسطس 1998م.
واختتم "المسند"؛ يقول: "مقابل هذا وخلال 54 سنة لم ينزل المطر على الظهران في شهر أغسطس، وفقاً للسجلات المناخية التاريخية، هذا والله أعلم".