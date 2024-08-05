أمطار أغسطس في السعودية.. "المسند": نادرة لها مناطق والسيول "استثناءات تاريخية"

وأضاف: "قبل 30 سنة هطلت أمطارٌ متوسطة على الجوف بلغت كميتها 9 ملم، وذلك في 28 أغسطس 1994م، وقبل 47 سنة هطلت أمطارٌ غزيرة على الأحساء بلغت كميتها 19.4 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 26 أغسطس 1977م، وقبل 29 سنة هطلت أمطارٌ خفيفة على حائل بلغت كميتها 3 ملم، وذلك في 25 أغسطس 1995م".