بأعلى إيرادات ربعية تخطت 2.5 مليار ريال.. أرباح "زين السعودية" تقفز 234% خلال الربع الثالث من 2023م

وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "تُظهر نتائج الربع الثالث من العام 2023م استمرار النمو في الإيرادات والأرباح ولله الحمد. حيث حققنا أعلى إيرادات ربعية منذ انطلاق زين السعودية، وهذا ما يعكس متانة استراتيجيتنا التشغيلية والمالية المرتكزة على الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز منظومتنا المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال. وأود أن أشير إلى ما شهدناه خلال الربع الثالث من العام 2023، من إنجازات تسهم في تطوير المكتسبات الرقمية على مستوى المملكة، وأبرزها السبق التقني الذي حققناه بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ وأيضًا تعزيز مساهماتنا في توطين القطاع، من خلال عدد من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التي قمنا بها، أبرزها شراكتنا مع شركة الرواد للأنظمة، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية، بهدف توطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء".

وتابع: "مع حرصنا على تطبيق الكفاءة التشغيلية والمالية، نحرص أيضًا على استدامة الابتكار والأثر الإيجابي الذي نحققه لكافة عملائنا وشركائنا ولمملكتنا الحبيبة، والتي نحرص دومًا على أن نكون مساهمين حقيقيين في مسيرتها للتحول الرقمي الشامل وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يقود إلى تمكين وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. وسنستمر بإذن الله في مواكبة النمو المتزايد على خدماتنا وحلولنا المتطورة لكل من الأفراد وقطاع الأعمال، عن طريق دمج الابتكار بالاستدامة والاستثمار لتقديم أفضل التجارب الرقمية في قطاعات الاتصالات والتقنية المالية والترفيه الرقمي والحوسبة السحابية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم ترقية تصنيف "زين السعودية" إلى تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) حيث تعكس هذه الترقية أهمية المبادرات والبرامج التي نفّذتها "زين السعودية" في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفعالة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية.. أيضًا حرصت الشركة على تعميم هذه الثقافة، من خلال مؤشرات أداء واضحة ضمن كافة إداراتها وأقسامها وعلى جميع المستويات.