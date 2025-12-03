"طقس الأربعاء ".. الأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على الباحة ومكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق الباحة، مكة المكرمة، حائل ، الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية.