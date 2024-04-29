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هيئة الاتصالات: نينجا أعلى تطبيق توصيل تحميلاً لعام 2023م

هيئة الاتصالات: نينجا أعلى تطبيق توصيل تحميلاً لعام 2023م

أظهر تقرير إنترنت السعودية الصادر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تطبيق نينجا المتخصص في توصيل المُنتجات الغذائية والمطاعم ومستلزمات البيت والعناية الشخصية والجمال وهو أحد التطبيقات التي لاقت رواجًا كبيرًا في المملكة أخيرًا قد جاء في المركز الأول في ترتيب أكثر تطبيقات المطاعم والتوصيل تحميلاً خلال عام 2023.

ويتميّز التطبيق بمرونة الاستخدام وسرعة التوصيل ووفرة المُنتجات والسلع والأطعمة والمشروبات الساخنة طوال الـ٢٤ ساعة؛ وحيث يقدم التطبيق خدماته في أكثر من ٢٠ مدينة في مختلف مناطق المملكة.

ويُذكر أن هذه المميزات التي أسهمت في قوة الإقبال على تحميل التطبيق تعود لقوة البنية التحتيّة الموجودة من حيث المخازن وانتشارها وتوفر مناديب التوصيل على مدار الساعة.

رابط التقرير:  https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/PublishingImages/Pages/saudi_internet/saudi-internet-2023.pdf

إنترنت السعودية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
تطبيق نينجا

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