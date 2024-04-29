هيئة الاتصالات: نينجا أعلى تطبيق توصيل تحميلاً لعام 2023م

أظهر تقرير إنترنت السعودية الصادر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تطبيق نينجا المتخصص في توصيل المُنتجات الغذائية والمطاعم ومستلزمات البيت والعناية الشخصية والجمال وهو أحد التطبيقات التي لاقت رواجًا كبيرًا في المملكة أخيرًا قد جاء في المركز الأول في ترتيب أكثر تطبيقات المطاعم والتوصيل تحميلاً خلال عام 2023.