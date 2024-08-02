معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 يحتضن ورشة عمل لتحليل رسوم الأطفال

وقالت "القحطاني": "إن رسوم الطفل تحديدًا مكمن انجذاب الكثير، ويرجع ذلك إلى ما يتمتّع به الطفل من براءة وتلقائية"، موضحة أن الطفل يستطيع الإمساك بالقلم بدايةً من الشهر العاشر، ويُعدّ بمثابة لغته الأولى، وهي المرحلة التي نستطيع أن نُعلّم فيها الطفل الرسم.