مدير معهد الإدارة: الوطن يحتفل بـ 3 قرون على تأسيسه وقد بلغ مستويات مزدهرة

وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة، عن اعتزازه وجميع منسوبي ومنسوبات المعهد بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي نفخر بها جميعاً، وما تشهده مملكتنا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة، ولا سيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة، وأهمها تنمية الكوادر الوطنية، وتطوير مؤسسات القطاعين العام والخاص في ظل رؤية المملكة 2030 ، التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي، والتي أكّدت للجميع أن قيادتنا تتمتع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجاً متميزاً في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.