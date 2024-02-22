مدير معهد الإدارة: الوطن يحتفل بـ 3 قرون على تأسيسه وقد بلغ مستويات مزدهرة

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس الذي يعد ذكرى وطنية مميزة في تاريخ مملكتنا الغالية.
وقال: "الاحتفاء بيوم التأسيس هو استذكار لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة، ووطننا الغالي يحتفل اليوم بمرور ثلاثة قرون على تأسيسه وقد بلغ مستويات مزدهرة ورفيعة في مختلف المجالات في ظل قيادة حكيمة؛ مستنداً إلى إرثه التاريخي العريق وحضارته العظيمة".
وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة، عن اعتزازه وجميع منسوبي ومنسوبات المعهد بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي نفخر بها جميعاً، وما تشهده مملكتنا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة، ولا سيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة، وأهمها تنمية الكوادر الوطنية، وتطوير مؤسسات القطاعين العام والخاص في ظل رؤية المملكة 2030 ، التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي، والتي أكّدت للجميع أن قيادتنا تتمتع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجاً متميزاً في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم "السجان"، بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدّد على طريق الخير خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والخير والنماء.