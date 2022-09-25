أمين الرياض: العاصمة أسرع مدن العالم نموًا وحظيت بدعم نصف قرن من الملك

وفي سؤال عن الرياض، بعد انتقال الملك سلمان عنها، لتولي مناصب أخرى في الدولة، قال الأمير "ابن عياف": "لا بد أن نفرّق هنا بين الرياض ما قبل رؤية 2030، ورياض ما بعد الرؤية، وكانت الرياض ما قبل الرؤية عبارة عن نموذج تقليدي في بناء المدن، وسط نمو عدد السكان في المدينة، تحت شعار النمو يقود التنمية، أما رياض ما بعد الرؤية، فسارت تحت تعمل تحت شعار "التنمية هي التي تقود النمو"، وأصبحت هناك برامج لتطوير المدينة وإدارة التوسع فيها بأسلوب يعزز الاقتصاد فيها، والدليل على ذلك تلك المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في الرياض، وأصبحت معها المدينة كارت يمكن الرهان في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة".