"الرياض" مصدر إشعاع رياضي.. "أشرس نزال على وجه الأرض" يفتتح موسمها

ومن أبرز النجاحات التي حقّقتها مدينة الرياض: تمديد موسم الرياض 2019؛ حيث بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر 2019 في الرياض، 70 يومًا، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص؛ حيث مُدّدَ في عدة مناطق؛ منها: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض، إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.