"الرياض" مصدر إشعاع رياضي.. "أشرس نزال على وجه الأرض" يفتتح موسمها

كعادتها دائمًا في استضافة الأحداث الكبيرة، تستضيف العاصمةُ السعودية ضمن موسم الرياض في نسخته الرابعة أكبرَ نزال ملاكمة بالعالم، وأيضًا ما يعرف عالميًّا بـ"أعنف نزال على وجه الأرض".
يأتي ذلك النزال الذي أعلن عنه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات أخرى في النسخة القادمة من موسم الرياض؛ حيث يُقام النزال بين "تايسون فيوري" و"فرنسيس نغانو".
أصبحت الرياضُ محطَّ أنظار العالم نظرًا لمكانتها إقليميًّا وعالميًّا، سواء في احتضان الفعاليات الرياضية، أو الترفيهية، أو الثقافية.
كما تشهد الرياضُ باستمرار مشاريعَ ضخمة؛ لتقدم خيارات متنوعة رياضيًّا وثقافيًّا وفنيًّا وترفيهيًّا لسكان الرياض وزوارها، والإسهام في تحسين جودة الحياة في المدينة، بما يتوافق مع أحد أهداف رؤية المملكة 2030م برفع تصنيف الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.
وفي 4 نوفمبر 2021 أعلن رئيسُ الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، دخولَ موسم الرياض موسوعة غينيس، وحصولَه على شهادتين عالميتين كأكبر حدث ترفيهي شامل، بالإضافة إلى تحطيم لعبة الزحليقة العملاقة إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي"، التي تقع في منطقة "أفالانش"؛ الرقمَ القياسي بارتفاع وصل إلى "22.136" مترًا، وطول بنحو "117م"، وعرض "56.5م"، في حين بلغ عدد مساراتها 24 مسارًا.
فيما حملت النسخةُ الثالثة من موسم الرياض لعام 2022 شعارَ "فوق الخيال"؛ لتشير إلى التوسع الكبير في هذه النسخة على مستوى المناطق والفعاليات؛ وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لدى إطلاقه هويةَ النسخة الثالثة من موسم الرياض في 7 سبتمبر 2022. وانطلق الموسم في 21 أكتوبر 2022.
ومن أبرز النجاحات التي حقّقتها مدينة الرياض: تمديد موسم الرياض 2019؛ حيث بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر 2019 في الرياض، 70 يومًا، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص؛ حيث مُدّدَ في عدة مناطق؛ منها: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض، إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.
وقد وصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزّعت على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع، وقام على تنفيذ الموسم 280 شركة سعودية.