52 عاماً من الإنجازات.. "دارة المؤسس".. صفحات تاريخية في "ترميم الوثائق"

ولا تقتصر خدمات المركز على الوثائق والمخطوطات التي تصل إليه فحسب، بل أطلق خدمة "وحدة التعقيم المتنقلة" التي تختص بالمكتبات والأرشيفيات التي يتعذّر وصولها لمعامل التعقيم المتوفرة داخل المركز، والتي تضم وحدة التعقيم المتنقلة التي أطلقها "المركز" خدمةً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، "غرفة مغلقة" بها جهازين تعقيم تعمل على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة، وتستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة للدورة الواحدة بعد الكشف والتقييم، وبطاقم سعودي مُدرب من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز، حيث استخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية؛ حيث أكد المركز جاهزيته لخدمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد للتعقيم والترميم، من خلال التواصل وطلب الخدمة من خلال الرابط الآتي: https://tarmeem.org.sa، أو البريد الإلكتروني الخاص بالمركز، وموضح بالموقع الإلكتروني.