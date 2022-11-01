انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر بحضور قادة الدول والوزراء

ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر: إن المنطقة العربية تواجه أزمة أمن غذائي.. ونحتاج لإستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات عبر نهج جماعي تتم بلورته، مشيراً إلى أن إستراتيجية الأمن الغذائي المعروضة على القمة نموذج لما يمكن أن تقوم به الدول العربية لمواجهة الأزمات.