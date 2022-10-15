استشاري: الأدوية تعالج الذئبة الحمراء.. والسعودية وفَّرتها في مستشفيات "الصحة"

وأضاف: "المبشرات لمرض الذئبة الحمراء في علاجه هي التطور الهائل في الأدوية البيولوجية التي اعتمدت مؤخرًا من الهيئات الصحية العالمية، وأيضًا السعودية، ووفَّرتها السعودية في مستشفيات وزارة الصحة، وهذا أمل مبشر، ولاسيما أن نسبة الوفيات سابقًا بهذا المرض 50%، والآن مع التطور الصحي والدوائي الذي يشهده القطاع الصحي في السعودية أصبحت النسبة أقل من 10%".