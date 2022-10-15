استشاري: الأدوية تعالج الذئبة الحمراء.. والسعودية وفَّرتها في مستشفيات "الصحة"

استشاري: الأدوية تعالج الذئبة الحمراء.. والسعودية وفَّرتها في مستشفيات "الصحة"
قال استشاري أمراض الروماتيزم رئيس الدراسات العليا بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور إبراهيم الحمود، إن مرض الذئبة الحمراء مرض مناعي ذاتي مزمن متعدد الأعراض والأوجه، ويؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة، ويمكن أن يؤثر في أي جزء من الجسم، وهنا تكمن خطورته.
وأضاف: "المبشرات لمرض الذئبة الحمراء في علاجه هي التطور الهائل في الأدوية البيولوجية التي اعتمدت مؤخرًا من الهيئات الصحية العالمية، وأيضًا السعودية، ووفَّرتها السعودية في مستشفيات وزارة الصحة، وهذا أمل مبشر، ولاسيما أن نسبة الوفيات سابقًا بهذا المرض 50%، والآن مع التطور الصحي والدوائي الذي يشهده القطاع الصحي في السعودية أصبحت النسبة أقل من 10%".
جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم المقام بمشاركة عدد من المتحدثين، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج.
وقال "الحمود": "على الرغم من أن الذئبة الحمراء تؤثر في جميع الأعمار إلا أنها غالبًا ما يتم تشخيصها بين عمر 15 و45 سنة، وفي النساء أكثر من الرجال".
وعاد "الحمود" بقوله: إن التشخيص المبكر والمتابعة المستمرة مع الطبيب هما الحل الأمثل لتقليل المضاعفات، إضافة لتجنُّب المحفزات مثل أشعة الشمس، والتوتر، والتدخين، وقلة النوم.