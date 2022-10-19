"جودة الحياة" يُطلق "هاوي" تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الهوايات

وأكد الخطيب أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تولي تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة أولوية كبرى، وتعمل على ازدهار المجتمع، وتنمية الفرد، وتمكينه لبناء مجتمع حيوي مبادر وفعَّال تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. منوهًا بالدعم اللامحدود من سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي من خلاله نطلق اليوم قطاع الهوايات، وندشن البوابة الوطنية للهوايات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع، وتشجيعًا لممارسة أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع.. مشيرًا إلى أن إطلاق قطاع الهوايات وتدشين البوابة الوطنية "هاوي" خطوة أولى لبناء هذا القطاع وازدهاره، واستفادة شرائح المجتمع كافة منه؛ لتزدهر حياة الأفراد بممارسة الهوايات المحببة لديهم، وتأسيس أندية لهواياتهم، ومجتمعات يلتقون من خلاها بمن يشاركونهم الاهتمامات نفسها.