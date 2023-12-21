"مسك" تقيم فعالية "نرتقي" لتعزيز النمو وإيجاد الفرص في مجتمع رواد الأعمال

نظَّم مسارُ مسك الريادة، أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، فعاليةَ "نرتقي"، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م في درة الرياض، الهادفة إلى تنمية المجتمع الريادي، وإيجاد فرص مميزة للوصول لما هو أبعد في عالم ريادة الأعمال في المنطقة.
وسعى مسار مسك الريادة من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز الابتكار والنمو، وتقديم تجربة مثرية لرواد الأعمال، وتوفير مساحة لتلبية احتياجاتهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ سعيًا لتحقيق النمو والازدهار لأفراد المجتمع الريادي، وخلق منظومة ريادية مُمكَّنة ومُمكِّنة.
وشهدت فعاليةُ "نرتقي" عددًا من الأنشطة المصاحبة، ابتداءً بأنشطة "المسرح"، الذي تضمّن حضور نخبة من القادة والرواد الخبراء في مختلف المجالات، واستعراض الرواد الشباب المشاركين ابتكاراتهم للمستثمرين، فيما كانت "صالة المشتريات" منطقة مخصصة للتعرف على نظام المنافسات، واستكشاف الفرص المتاحة والملائمة للشركات الناشئة في عدد من الجهات المشاركة، وتضمّنت "منطقة الاستشارات الريادية" استشارات فردية بين الخبراء ورواد الأعمال في مجالات مختلفة، وقدم "استوديو نرتقي" عددًا من ورش العمل لبناء المهارات، والتعرف على أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتمكين رواد الأعمال لتحقيق النجاح.
وتمكّنت الشركات خلال فعالية "نرتقي" من عرض مشروعاتها في معرض "الشركات الناشئة"، والذي وفّر مساحات للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين والمرشدين والشركات؛ منها أنشطة "واحة التواصل" التي قدّمت مساحة لتعزيز التواصل واستكشاف إمكانات أوسع في عالم ريادة الأعمال.
واحتفى مسار مسك الريادة خلال الفعالية، بالشركات الناشئة المستفيدة من برنامج "مسرعة مسك" الذي يعدّ مسرعة أعمال بمقاييس عالمية للشركات التقنية الناشئة؛ حيث انطلق البرنامج في عام 2019، وشهد تخريج 8 دفعات، تضمّنت 153 شركةً ناشئة؛ إذ أقيمت النسخة الثامنة منه في المدة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، بمشاركة 19 شركةً ناشئةً من ثماني دولٍ مختلفة، والمتمثلة في: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، والبرازيل، وباكستان، وطاجيكستان، وذلك في 11 قطاعًا مختلفًا، شملت: الطيران، وتقنية البلوك تشين، والبناء، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتأمين، والقانونية، والعقار، والرياضة.
يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تسعى إلى تمكين رواد الأعمال الشباب عبر برامج "مسك الريادة" الهادفة إلى دعم نموّ الرواد، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة عبر تقديم الإرشاد وفرص الاستثمار في السوق المحلّي والعالمي لتمكينهم من المنافسة والنمو.