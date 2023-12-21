"مسك" تقيم فعالية "نرتقي" لتعزيز النمو وإيجاد الفرص في مجتمع رواد الأعمال

واحتفى مسار مسك الريادة خلال الفعالية، بالشركات الناشئة المستفيدة من برنامج "مسرعة مسك" الذي يعدّ مسرعة أعمال بمقاييس عالمية للشركات التقنية الناشئة؛ حيث انطلق البرنامج في عام 2019، وشهد تخريج 8 دفعات، تضمّنت 153 شركةً ناشئة؛ إذ أقيمت النسخة الثامنة منه في المدة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، بمشاركة 19 شركةً ناشئةً من ثماني دولٍ مختلفة، والمتمثلة في: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، والبرازيل، وباكستان، وطاجيكستان، وذلك في 11 قطاعًا مختلفًا، شملت: الطيران، وتقنية البلوك تشين، والبناء، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتأمين، والقانونية، والعقار، والرياضة.