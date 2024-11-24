"المرور" يضبط 6695 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية خلال أسبوع

منطقة الرياض 2896، العاصمة المقدسة 425، المدينة المنورة 150، المنطقة الشرقية 484، منطقة عسير 71، منطقة تبوك 25، منطقة حائل 90، منطقة القصيم 27، منطقة جازان 70، منطقة نجران 43، الحدود الشمالية 23، الجوف مخالفة واحدة 73 بمنطقة الباحة.