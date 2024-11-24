"المرور" يضبط 6695 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية خلال أسبوع

كشف المرور السعودي عن نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق السعودية، خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2024 م.
وتفصيلاً، أوضح المرور عبر حسابه على "إكس" أنه تم ضبط 6695 مخالفة، توزعت كالآتي:
منطقة الرياض 2896، العاصمة المقدسة 425، المدينة المنورة 150، المنطقة الشرقية 484، منطقة عسير 71، منطقة تبوك 25، منطقة حائل 90، منطقة القصيم 27، منطقة جازان 70، منطقة نجران 43، الحدود الشمالية 23، الجوف مخالفة واحدة 73 بمنطقة الباحة.
وأضاف بأنه تم ضبط 2300 مخالفة بمحافظة جدة، و72 بمحافظة الطائف، و11 بمحافظة القريات.