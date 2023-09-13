"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير وجازان والشرقية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأتربة مثارة ورياح نشطة، مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ والشعيبة والليث. وكذلك تشهد رياحًا شديدة على العاصمة المقدسة والكامل والقنفذة والجموم وخليص والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة، مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً، مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرار إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.