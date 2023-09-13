"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأتربة مثارة ورياح نشطة، مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ والشعيبة والليث. وكذلك تشهد رياحًا شديدة على العاصمة المقدسة والكامل والقنفذة والجموم وخليص والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.