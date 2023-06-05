وزير الرياضة: دعم ولي العهد للقطاع الرياضي ساهم في إطلاق مبادرات كبيرة مهدت للمشروع التاريخي

وأشار أنه سيتم وفقًا لذلك إنشاء صندوق استثماري لكل شركة من شركات الأندية الثمانية التي تم نقل ملكيتها وإيداع قيمة النادي للصندوق الاستثماري مقابل نقل الملكية، حيث يهدف هذا الصندوق الاستثماري إلى تحقيق عوائد مستدامة لصالح الشركة، وهذه الشركات الخاصة بالأندية الأربعة ستكون ملكيتها موزعة وفق نسب محددة

حيث إن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك نسبة 75% من ملكية كل شركة و 25% ستكون مملوكة لكل مؤسسة تاريخية.