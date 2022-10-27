في أول خروج له من اليابان.. تمثال "ايفانجاليون" في معرض الأنمي السعودي

في أول خروج له من اليابان، حضر تمثال ايفانجاليون في معرض الأنمي السعودي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، كأحد المعروضات الحصرية للمعرض الذي يمثل أحد أكبر ملتقيات عشاق الأنمي على مستوى المنطقة في واجهة الرياض خلال الفترة ما بين 27-29 أكتوبر الجاري.
وينتمي التمثال الذي يخرج لأول مرة من بلده الأصلي لسلسلة نيون جينيسيس ايفانجاليون التي ظهرت في الثمانينات الميلادية، وبدأ بثها على تلفزيون طوكيو في أكتوبر 1995م، وهو أحد المسلسلات التي حصدت عدداً من الجوائز الكبرى في مجالات الأنمي، ويصل طول التمثال داخل المعرض إلى نحو ستة أمتار.