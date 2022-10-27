محليات

في أول خروج له من اليابان.. تمثال "ايفانجاليون" في معرض الأنمي السعودي

ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في واجهة الرياض
في أول خروج له من اليابان.. تمثال "ايفانجاليون" في معرض الأنمي السعودي
سبق
سبق

في أول خروج له من اليابان، حضر تمثال ايفانجاليون في معرض الأنمي السعودي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، كأحد المعروضات الحصرية للمعرض الذي يمثل أحد أكبر ملتقيات عشاق الأنمي على مستوى المنطقة في واجهة الرياض خلال الفترة ما بين 27-29 أكتوبر الجاري.

وينتمي التمثال الذي يخرج لأول مرة من بلده الأصلي لسلسلة نيون جينيسيس ايفانجاليون التي ظهرت في الثمانينات الميلادية، وبدأ بثها على تلفزيون طوكيو في أكتوبر 1995م، وهو أحد المسلسلات التي حصدت عدداً من الجوائز الكبرى في مجالات الأنمي، ويصل طول التمثال داخل المعرض إلى نحو ستة أمتار.

موسم الرياض
معرض الأنمي السعودي
تمثال ايفانجاليون

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org