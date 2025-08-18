اللائحة الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء: شمول جميع الاستخدامات وشرائح تصل إلى 10%

وبيّن أن الرسوم تُحتسب من قيمة الأرض، وتتدرج نسبها من 2.5% حتى 10% وفق الشرائح المحددة، مؤكدًا أن المالك هو الملزم بدفع الرسوم مع تمتعه بحق التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار. وأضاف أن الإيرادات ستُوجّه لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.