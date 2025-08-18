اللائحة الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء: شمول جميع الاستخدامات وشرائح تصل إلى 10%

أوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء طارق الشهيب أن اللوائح التنظيمية للبرنامج باتت تتكون من 16 لائحة، أبرزها شمول جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاقات الجغرافية المعلنة من الوزارة بمساحة تبدأ من 5 آلاف متر مربع.
وبيّن أن الرسوم تُحتسب من قيمة الأرض، وتتدرج نسبها من 2.5% حتى 10% وفق الشرائح المحددة، مؤكدًا أن المالك هو الملزم بدفع الرسوم مع تمتعه بحق التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار. وأضاف أن الإيرادات ستُوجّه لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار الشهيب إلى أن النظام يشمل جميع استخدامات الأراضي، وأن الوزارة ستعلن لاحقًا تفاصيل الرسوم على العقارات الشاغرة، إضافة إلى الغرامات وآليات التسجيل، مع إمكانية منح فترات إضافية للمطورين قبل فرض الرسوم عند عدم الالتزام.