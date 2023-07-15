محليات

تحريات شرطة المدينة المنورة تطيح بمواطن لترويجه 44,878 قرص إمفيتامين

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
تحريات شرطة المدينة المنورة تطيح بمواطن لترويجه 44,878 قرص إمفيتامين

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن لاتخاذه منزلًا وكراً لترويج (44,878) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة المدينة المنورة
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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