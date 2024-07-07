بمشاركة واسعة.. رئيس "جامعة الملك خالد" يدشن النسخة الثانية من "هاكاثون الابتكار في التعليم"

وأوضح أن الهاكاثون يهدف إلى ابتكار حلول إبداعية باستخدام التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الاستدامة في التعليم، كما يسعى الهاكاثون إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمون، والتقنيون، والمصممون، وخبراء الأعمال؛ للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وإيجاد حلول تعليمية مبتكرة.