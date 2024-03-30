استخدم مركبته درعاً.. موقف بطولي لمواطن ينقذ حياة طفل "فيديو من الخرج"

"سبق" تواصلت مع الشاب "العنزي"؛ صاحب الموقف البطولي، الذي قال: "كنت أسير بمركبتي في أحد الشوارع وفُوجئت بطفلٍ عمره أقل من 4 سنوات يعبر الطريق، استطعت أن أهدئ من سرعة مركبتي وبلمحة سريعة شاهدت مركبة أخرى قادمة من المسار السريع الذي كان يسير عليه الطفل".