لدعم وتمكين مواهب الأيتام.. "كهاتين" تشارك بالمعسكر العلمي "مسبار" بالشرقية
برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شاركت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام في المعسكر العلمي للأيتام "مسبار"، الذي أُقيم في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 14 نوفمبر؛ بهدف تعزيز المهارات العلمية والإبداعية لدى الطلاب الأيتام، وإتاحة فرص جديدة لهم في مجالات التعلم والاستكشاف.
ويُعدّ هذا المعسكر خطوة ضمن مساعي جمعية كهاتين المستمرة لدعم وتمكين الأيتام في مجالات العلم والتطوير، عبر تقديم تجربة تعليمية شاملة تسهم في بناء ثقة الطلاب بأنفسهم وتعزيز مهاراتهم من خلال التعلم المباشر في بيئة تحفز التعاون والإبداع.
وتواصل جمعية كهاتين، من خلال هذه المبادرات، تحقيق رسالتها الإنسانية والاجتماعية عبر توفير الرعاية الشاملة للأيتام، والعمل على تهيئة بيئة داعمة لنموهم وتطورهم، لتكون الجمعية نموذجًا يُحتذى به في مجال رعاية الأيتام وتمكينهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم.
ضم المعسكر نخبة من أبناء الجمعية، حيث ترشح للمشاركة عدد من الطلاب المتميزين، وهم: "يمني وليد السيلماني، وريثاء عمر فلاتة، وندى محمد الحربي، وباسل بدر فلاتة".
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية كهاتين الدكتور حاتم المرزوقي، عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لرعايته الكريمة لهذا المعسكر، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على تنظيم هذا المعسكر العلمي للأيتام، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعدّ نموذجًا يُحتذى به في دعم ورعاية مواهب الأيتام، وتمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب.