لدعم وتمكين مواهب الأيتام.. "كهاتين" تشارك بالمعسكر العلمي "مسبار" بالشرقية

وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية كهاتين الدكتور حاتم المرزوقي، عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لرعايته الكريمة لهذا المعسكر، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على تنظيم هذا المعسكر العلمي للأيتام، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعدّ نموذجًا يُحتذى به في دعم ورعاية مواهب الأيتام، وتمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب.