220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول.. غدًا

يؤدي نحو 220 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، في مختلف المراحل الدراسية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.
وقال مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا: إن كل المدارس أتمت استعداداتها لاستقبال الطلبة لأداء اختباراتهم بكل يسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وأشاد "عقالا"، بالجهود التي تبذلها وفق العمل في الإدارات المعنية، ومكاتب التعليم، ومديري ومديرات المدارس وكل منسوبيها ومنسوباتها؛ لانطلاق أعمال الاختبارات التحريرية.
ونوّه بأهمية التعاون والتكامل بين المنزل والمدرسة، خلال مدة الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للاستذكار، ومتابعة الأبناء ليحققوا النجاح والتفوق.
وأكد أهمية التنسيق مع المدرسة لتلافي السلوكيات التي قد تحدث خلال مدة الاختبارات.
وأوضح "عقالا" أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبَل إدارتي الإشراف التربوي "بنين" و"بنات"، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها.
هذا بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات، قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات.
وأكد تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين" و"بنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.
كما خصصت إدارة التوجيه الطلابي، هواتف استشارية؛ للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، خلال مدة الاختبارات.