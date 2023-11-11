220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول.. غدًا

يؤدي نحو 220 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، في مختلف المراحل الدراسية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.