"الضمان": امتلاك أكثر من سيارة أو عدد من العمالة المنزلية يؤثر على أهلية الاستحقاق

كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن من معايير الثروة المانعة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي: امتلاك المستفيد المستقل سيارتين أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات، وكذلك إذا كان عدد العمالة المنزلية للمستفيد أكثر من 2 ويستثنى من ذلك العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.