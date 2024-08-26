"الضمان": امتلاك أكثر من سيارة أو عدد من العمالة المنزلية يؤثر على أهلية الاستحقاق

كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن من معايير الثروة المانعة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي: امتلاك المستفيد المستقل سيارتين أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات، وكذلك إذا كان عدد العمالة المنزلية للمستفيد أكثر من 2 ويستثنى من ذلك العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه "يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
وتابع: وتنص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على أنه "يدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد، وقيمة سيارة واحدة له".