لا تبني هنا.. مختص عن "هزتَي الباحة": وضع لا يقلق وهذا سبب الأصوات القوية

وكان قد أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن هزة أرضية ضربت منطقة الباحة،، مساء أمس بقوة 1.95 على مقياس ريختر، وعمق 5 ونصف كيلو متر، شعر بها الناس بسبب قربها من سطح الأرض وهي ناتجة عن إجهاد بسبب الفالق الموجود في البحر الأحمر الذي أثر في الصدوع، وذلك بعد أيام من الهزة السابقة التي بلغت قوتها 3.62 في منطقة جبلية.