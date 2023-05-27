طالب بفحص الأجهزة المهمة فقط في المركبة .. "القرني": لابد من زيادة مراكز الفحص الدوري والاستعانة بالورش الخاصة

ويرى "القرني" ضرورة تطوير هذه المراكز ومهمتها، ويقول: "بما أن العمل -أي عمل- هو من صنع الإنسان، رغم نجاحه فإنه قد لا يخلو أحياناً من سلبيات، وسبحان من تفرد بالعلو والكمال وحده.. وللنهضة المطردة المباركة التي عمت أرجاء البلاد على كافة الأصعدة وفق إستراتيجية رؤية المملكة 2030 فإنني أتمنى من كل مخلص على الجهات المعنية عن هذه المراكز شمولها بما يجدد مسارها التنظيمي والتطويري كغيرها من المنشآت الوطنية الأخرى المماثلة، فما زالت تسير على روتين رتيب لم يشمله التجديد والتغيير والتطوير التنظيمي، وصولاً إلى تحقيق الرسالة المنوطة بها حاضراً ومستقبلاً".