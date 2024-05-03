القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا؛ بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.