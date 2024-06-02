بالفيديو.. أب يشارك ابنته فرحة التخرج من الكلية التقنية بالرياض: "قطعة من قلبي وفرحة عمري"

"قطعة من قلبي وفرحة عمري".. بهذه الكلمات وصف نايف الشمري، والد الخريجة "ميهاف" من الكلية التقنية بالرياض، فرحة التخرج وبهجة الإنجاز، وأكد لـ"سبق" أن فرحته بتخرج ابنته لا توصف، وقال: "هذه قطعة من القلب، وهي فرحة لأمها وإخوانها، وهي فرحة عمرنا".