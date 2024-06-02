بالفيديو.. أب يشارك ابنته فرحة التخرج من الكلية التقنية بالرياض: "قطعة من قلبي وفرحة عمري"
"قطعة من قلبي وفرحة عمري".. بهذه الكلمات وصف نايف الشمري، والد الخريجة "ميهاف" من الكلية التقنية بالرياض، فرحة التخرج وبهجة الإنجاز، وأكد لـ"سبق" أن فرحته بتخرج ابنته لا توصف، وقال: "هذه قطعة من القلب، وهي فرحة لأمها وإخوانها، وهي فرحة عمرنا".
وأضاف: "كل أمنيتنا وأمنية كل أب وأم في الحياة أن يسعدا بنجاح وتميز أبنائهما وبناتهما، وأن يكونوا أفضل منا في كل شيء".
وبدورها، وصفت الخريجة "ميهاف" (تخصص إدارة أنظمة شبكات من الكلية التقنية بالرياض) فرحة والدها بأنها كانت عفوية، وأكدت أنه كان أول داعم لها في مسيرتها الدراسية.
من جانبه، عبّر الخريج خالد العويمر (تخصص إدارة) عن سعادته متطلعًا لرد الجميل للوطن، وأن يكون عند حُسن ظن الجميع.
وقدم الخريج تركي فيصل الشارخ من الكلية العالمية للسياحة والفندقة في الرياض، الحاصل على المركز الثاني في كأس العالم للطهاة، الشكر لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، وقال: "نعيش في سعادة وعز في ظل دولتنا وقيادتنا الرشيدة"، معربًا عن شكره للكلية، وواصفًا إياها بأنها الداعم الأول للخريجين.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قد رعى أمس الأحد حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة الرياض للعام التدريبي ١٤٤٥هــ، وذلك في مسرح الكلية التقنية بالرياض، بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوسف بن عبدالله البنيان، ونواب محافظ المؤسسة.