البرنامج الوطني للتشجير يحدد أكثر من 165 نوعًا من النباتات الملائمة للتشجير في عسير

ويُعد الاعتماد على النباتات المحلية أحد المرتكزات الرئيسة في إستراتيجيات التشجير الحديثة، لما تتميز به من قدرة عالية على التكيّف مع البيئة الطبيعية، وانخفاض احتياجها للمياه، إلى جانب دورها الحيوي في حماية التربة، والحد من الانجراف، ودعم التنوع الأحيائي، والمحافظة على الموائل الطبيعية للكائنات الحية.