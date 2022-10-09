كيف نجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا؟ "الحج" تجيب بـ"قبل وبعد وأثناء"

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الطواف، قالت: "ينبغي الانتقال إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن، وانتظر قليلًا حتى تجد منفذ دخول مناسبًا، واندمج سريعًا في الدائرة ولا تتوقف بعد الدخول".