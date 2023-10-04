"الداخلية" تستعرض الحلول التقنية المبتكرة وأهم مبادراتها بمعرض "إنترسك السعودية"

وزار عددٌ من المختصين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص، جناح وزارة الداخلية والأجنحة المشاركة في المعرض، لتبادل الخبرات بين العارضين والمتخصصين، والاطلاع على فرص الاستفادة من إمكانات النمو في المملكة.