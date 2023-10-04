"الداخلية" تستعرض الحلول التقنية المبتكرة وأهم مبادراتها بمعرض "إنترسك السعودية"

تستعرض وزارة الداخلية، بمعرض "إنترسك السعودية"، الذي يُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، بمدينة الرياض، الحلول التقنية المبتكرة، وأهم تقنياتها ومبادراتها، والآليات المستخدمة في قطاعاتها العسكرية.
وزار عددٌ من المختصين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص، جناح وزارة الداخلية والأجنحة المشاركة في المعرض، لتبادل الخبرات بين العارضين والمتخصصين، والاطلاع على فرص الاستفادة من إمكانات النمو في المملكة.
من جانب آخر، شهد مؤتمرا "قمة أمن المستقبل" و"قمة السلامة من الحرائق وتقنياتها" تقديم عديد الأوراق العلمية التي ركزت على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية.