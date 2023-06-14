الجمعیة السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع شركة فايزر السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا لتوعية الحجاج "نحو حج صحي وآمن"

عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا بالتعاون مع شركة فایزر السعودية والذي يهدف إلى توعية الحجاج بأخذ الاحتياطات اللازمة للوصول إلى حج صحي وآمن.
وقد عقد المؤتمر الصحفي تحت شعار نحو حج صحي وآمن والذي حضره نخبة من الصحفیین والإعلامیین من مختلف الوسائل الاعلامية السعودية
ومن جانبه أكد الطبيب/ أشرف أمیر نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع واستشاري طب الأسرة على أهمية أخذ الحيطة والحذر من جانب الحجاج والالتزام بالتعليمات الصحية التي تضعها وزارة الصحة السعودية وتناول اللقاحات الوقائية للحماية من مخاطر الكثير من الامراض التي تنتشر بسبب الزحام.
كما أشاد الدكتور أشرف أمير بالجھود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة السعودیة في تقديم الرعاية الصحية والطبية لحجاج بيت الله الحرام في كل عام خاصة في توفير اللقاحات الهامة للحجاج ومن ضمنا لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا ولقاح كورونا.
وتكلم د. أمير أيضًا عن التطعيمات المهمة للحرص على صحة الحجاج مثل التطعيم ضد المكورات السحائية، والتطعيم ضد المكورات الرئوية.
وأضاف بأنه كما يوجد دور كبير ومستمر تقوم به وزارة الصحة السعودية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، فهناك أيضا مسئوليه كبيره تقع على عاتقنا جميعا باتباع الإرشادات الصحية وأخذ اللقاحات اللازمة للوصول إلى مجتمع صحي وبالأخص ما نسعى إليه من حج صحي وآمن.
وشارك د. أمير نصائح لمن لديه أعراض تشبه الإنفلونزا خلال الحج وفي نفس الوقت لديه مرض مزمن أو يعتبر من الفئات العالية الخطورة فعليه أن يستشير طبيبه على الفور حتى لو كانت الأعراض بسيطة.
كما يجب أن يبدأ بأخذ علاج كوفيد-19 وباتباع إرشادات وزارة الصحة بالنسبة للعلاج.
وأكد د. أمير أهمية اتباع الخطوات التالية لحماية أنفسهم: اعرف، خطط، ابدا. اعرف إذا كنت أنت أو أي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن. خطط بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة إذا كنت تعاني من أعراض أي مرض معدي، وابدأ بنشر التوعية واستشارة الطبيب.
وشدد الدكتور أشرف على أهمية اتباع ارشادات النظافة العامة وضرورة اتباع التعليمات بشكل أكبر من جانب الحجاج خاصة ممن لديهم أمراض مزمنة ومحاولة تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية والاهتمام بتناول السوائل بشكل مستمر.
كما قامت الطبيبة /فخر بنت زهير الأيوبي ، صيدلي استشاري في تخصص امراض القلب والامراض المزمنة من خلال محاضرتها بتغطية التعليمات الخاصة بالاستعدادات الدوائيه للحجاج بشكل عام و لمرضى القلب والسكري وباقي الامراض المزمنة بشكل مفصل ، تبع ذلك الطرق المثلى لحفظ الدواء في فترة الحج و كيفية التعامل المثالي مع ادوية الامراض المزمنة و الادوية اللاوصفيه و ادوية الاعشاب، اضافه الى تجنب المشاكل الصحيه التي تنتشر وقت الحج مع استشارة الصيدلي المختص في الحملة و في خدمة الحجاج الكرام لتجنب التفاعلات الدوائيه غير مرغوبه سواء كانت مع ادوية اخرى او مع الاطعمه المنتشره في هدا الموسم المبارك، كما أوضحت أهمية القيام بحملات التوعية بلغات مختلفة لان ذلك واجب علينا كممارسين صحيين في هذا البلد المعطاء لخدمة الحجاج و كذلك ايمانا منها بدور الاعلام كمنصات للتواصل و توعية المجتمع في عدة محافل ما يساهم في اكمال مسيرة والدها رحمة الله زهير الايوبي الذي كان اول من طوع الاعلام لتثقيف الحجاج في برنامجه الحج الى عرفات.
واختتم المؤتمر الصحفي بالإجابة على الأسئلة المطروحة من جانب السادة الصحفیین على الأطباء المحاضرين.
أشاد الدكتور هاني الهاشمي المدير التنفيذي للإدارة الطبية لشركة فايزر السعودية، بدور الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في نشر الحملات التوعوية وأهمية التركيز على توعية الحجاج لحج صحي وآمن.