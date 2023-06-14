الجمعیة السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع شركة فايزر السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا لتوعية الحجاج "نحو حج صحي وآمن"

كما قامت الطبيبة /فخر بنت زهير الأيوبي ، صيدلي استشاري في تخصص امراض القلب والامراض المزمنة من خلال محاضرتها بتغطية التعليمات الخاصة بالاستعدادات الدوائيه للحجاج بشكل عام و لمرضى القلب والسكري وباقي الامراض المزمنة بشكل مفصل ، تبع ذلك الطرق المثلى لحفظ الدواء في فترة الحج و كيفية التعامل المثالي مع ادوية الامراض المزمنة و الادوية اللاوصفيه و ادوية الاعشاب، اضافه الى تجنب المشاكل الصحيه التي تنتشر وقت الحج مع استشارة الصيدلي المختص في الحملة و في خدمة الحجاج الكرام لتجنب التفاعلات الدوائيه غير مرغوبه سواء كانت مع ادوية اخرى او مع الاطعمه المنتشره في هدا الموسم المبارك، كما أوضحت أهمية القيام بحملات التوعية بلغات مختلفة لان ذلك واجب علينا كممارسين صحيين في هذا البلد المعطاء لخدمة الحجاج و كذلك ايمانا منها بدور الاعلام كمنصات للتواصل و توعية المجتمع في عدة محافل ما يساهم في اكمال مسيرة والدها رحمة الله زهير الايوبي الذي كان اول من طوع الاعلام لتثقيف الحجاج في برنامجه الحج الى عرفات.