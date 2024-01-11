شاهد.. مواطن يتابع "رالي داكار 2024" بجواره العلم السعودي

يُذكَر أن "رالي داكار السعودية 2024" تستضيفه المملكة هذا العام، للمرة الخامسة على التوالي، وتُعدّ المرحلة السادسة في الربع الخالي من أصعب وأقسى مراحل منافسات الرالي، وتبلغ مسافتها "818" كلم.