بجوائز تزيد عن 33,6 مليون ريال.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. غدًا
يطلق نادي الصقور السعودي، غداً، النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي يُصنَّف كأكبر تجمع للصقور في العالم، ويقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.
وخصص النادي جوائز للفائزين بمسابقتيه الملواح والمزاين تتجاوز 33,6 مليون ريال، إذ يشهد مشاركة واسعة من الصقارين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، للظفر بجوائزه وتحقيق اللقب الأغلى (كأس الملك عبدالعزيز) في كل فئة، ولقب شوط (سيف الملك).
ويشهد الثلاثاء إقامة الأشواط التأهيلية في مسابقة الملواح للصقارين السعوديين، حيث تتضمن المسابقة أشواطاً للسعوديين والدوليين، وفيها يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط النهائية، على نقاطٍ تؤهلهم للانتقال والتدرج من أشواط المُلاك إلى المُلاك المفتوح ثم المحترفين.
وكانت النسخة الحالية قد شهدت تطويراً كبيراً من نادي الصقور السعودي، شمل استحداث عدد من الأشواط في مسابقتي الملواح والمزاين، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه؛ تحفيزاً للصقارين على المشاركة، إذ رفع عددَ المراكز التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي بمسابقة الملواح إلى 20 فائزاً، بعد أن كانت تُمنح للفائزين في المراكز الخمسة الأولى، وكذلك إضافة شوط لصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها، ومنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب إضافة شوط في مسابقة المزاين لفئة "جير بيور قرناس" مخصص للسعوديين.
ورصد المهرجان 1,850 مليون ريال جوائز إجمالية لشوطي (سيف الملك)، في فئات الفرخ والقرناس (جير بيور وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة تبع)، وفئة الفرخ والقرناس (حر وشاهين)، وسيحصل صاحب المركز الأول في مسابقة سيف الملك على نصف مليون ريال، مقابل 250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و175 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، كما خصص عشر جوائز لأشواط (صقار المستقبل)؛ تشجيعاً للأجيال الجديدة على ممارسة الهواية.
أما مسابقة المزاين، فستشهد ثمانية أشواط؛ ثلاثة لفئة الفرخ (حر إنتاج محلي، وحر من حر، وجير بيور)، فيما خصّصت خمسة أشواط للقرناس (حر من حر، وحر قرناس، وحر أسود/ أدهم، وجير بيور للسعوديين، وشاهين بحري)، وسيحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، مقابل 200 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و100 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.