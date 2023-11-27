بجوائز تزيد عن 33,6 مليون ريال.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. غدًا

وكانت النسخة الحالية قد شهدت تطويراً كبيراً من نادي الصقور السعودي، شمل استحداث عدد من الأشواط في مسابقتي الملواح والمزاين، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه؛ تحفيزاً للصقارين على المشاركة، إذ رفع عددَ المراكز التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي بمسابقة الملواح إلى 20 فائزاً، بعد أن كانت تُمنح للفائزين في المراكز الخمسة الأولى، وكذلك إضافة شوط لصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها، ومنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب إضافة شوط في مسابقة المزاين لفئة "جير بيور قرناس" مخصص للسعوديين.