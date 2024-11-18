أكاديمية ميدغلف تُطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي والابتكار

وتتطلع هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركات والأكاديميات المالية، وهو ما سيمكّن الطرفَيْن من تطوير حلولٍ مُبتكرة تدعم التحوُّل الرقمي في القطاع.