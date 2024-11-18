أكاديمية ميدغلف تُطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي والابتكار

في خطوةٍ مُبتكرة، أطلقت شركة ميدغلف، هاكاثون يجمع بين موظفيها وموظفي شركة وصيل، وذلك لتحدٍ تقني وإبداعي يهدف إلى تطوير حلول جديدة تُلبي احتياجات السوق المتغيرة.
تمَّ هذا الإطلاق بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف، الأستاذ عمر المحمود؛ والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان؛ حيث تمَّ توقيع اتفاقية تعاون بين "ميدغلف" والأكاديمية المالية.
وتتطلع هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركات والأكاديميات المالية، وهو ما سيمكّن الطرفَيْن من تطوير حلولٍ مُبتكرة تدعم التحوُّل الرقمي في القطاع.
كما يُعَد هذا التعاون جزءاً من إستراتيجية "ميدغلف" لتعزيز مكانتها في السوق، وتقديم حلولٍ مالية مُبتكرة تُلبي احتياجات العملاء في عصر التحوُّل الرقمي.