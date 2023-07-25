بعد نجاحه في زراعة الفراولة بتيماء.. الشراري يضيف "فواكه التنين" و"البابايا" و"البلاك بيري"

كما ذكر "الشراري" أنه توجَّه للزراعة العضوية بعد التشجيع الذي ناله من الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك -حفظه الله-، أثناء تكريمه له قبل عامين، وكان لتشجيعه الأثر الكبير في التغيير الإيجابي في منتجاته الزراعية.