بعد نجاحه في زراعة الفراولة بتيماء.. الشراري يضيف "فواكه التنين" و"البابايا" و"البلاك بيري"

بعد نجاحه في زراعة وإنتاج الفراولة المحلية، ونشرت ذلك "سبق" في تقرير قبل عامَين، نجح المزارع مصنت سرور الشراري في إضافة ثلاثة منتجات زراعية جديدة.
وبحسب ما ذكر الشراري لـ"سبق"، فقد تمثلت المنتجات الثلاثة الجديدة في فواكه التنين (دراجون فروت)، والتوت "البلاك بيري"، والبابايا، وكذلك الاستزراع السمكي.
كما ذكر "الشراري" أنه توجَّه للزراعة العضوية بعد التشجيع الذي ناله من الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك -حفظه الله-، أثناء تكريمه له قبل عامين، وكان لتشجيعه الأثر الكبير في التغيير الإيجابي في منتجاته الزراعية.
وأوضح أن محاصيله الزراعية تُسمَّد من الأسمدة العضوية ومياه الأسماك بعيدًا عن الأسمدة الكيماوية.
يُذكر أن الشراري كان قد بدأ في مشروع زراعة الفراولة عام 2019، وكانت بدايته بـ 300 شتلة، واستمر في خدمتها حتى وصلت إلى 10 آلاف شتلة.
وتعد الزراعة من أهم موارد تيماء منذ القدم حتى العصر الحالي. وتميزت محافظة تيماء بأرضها الخصبة، ومياهها الجوفية العذبة، ومناخها الملائم المعتدل نسبيًّا.