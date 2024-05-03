"ترابط الشرقية" تحصل على جائزتَيْن من جوائز "جلوبال العالمية" في مراكش

بدوره، عدَّ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) ناصر الأنصاري؛ حصول نُزل الأنصاري التابع للجمعية، على جائزة جلوبال العالمية؛ كأفضل مبادرة عربية، خطوة مباركة في مسيرة الجمعية المليئة بالعطاء، وتتويجاً لأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين والداعمين، وتحفيزاً لهم لبذل المزيد لدعم البرامج والمبادرات المجتمعية، كما بيّن أن نُزل الأنصاري لخدمة المرضى كان بمبادرة من والده -رحمه الله- تلمساً لاحتياجات المرضى وتخفيفاً عنهم، ومشاركة مجتمعية، ورغبة فيما عند الله -عزّ وجلّ- من الأجر والثواب، وأوضح، أن الإقبال الكبير في بلادنا على أعمال البر والخير يأتي امتداداً لما توليه حكومتنا الرشيدة من دعمٍ غير محدودٍ للجهات الخيرية لتمكين القطاع من تأدية دوره ورسالته، وإن جمعية رعاية المرضى بالمنطقة الشرقية خيرُ مثالٍ على ذلك، كما عدَّ جائزة جلوبال العالمية فرصة رائعة لتبادل الخبرات وتوفير بيئة تنافسية معرفية اجتماعية تسهم بشكلٍ فعّالٍ في إبراز التجارب الرائدة والناجحة في المحيط العربي، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الجائزة، وفريق العمل بالجمعية، على ما يبذل من جهود مباركة كان لها الفضل بعد الله -عزّ وجلّ- في هذا التتويج الذي سيكون له الأثر البالغ في مواصلة الدعم والعطاء نحو آفاق جديدة من العمل المجتمعي الخيري.