مدير فرع "إعلام مكة" يفتتح معرض "وقت مضى" بريادة الإبداع بمركز أدهم بجدة

وبعد جولة على المعرض التشكيلي بدأ الحفل الخطابي بالسلام الوطني السعودي ثم كلمة لمديرة عام ريادة الإبداع هدى الشهيب، وكلمة لمنظمة المعرض الفنانة التشكيلية سارة السلطان، ثم فيديو قصير يوثق البرامج والفعاليات التي قُدمت على شاشة التلفزيون السعودي قديماً؛ لتتوافق مع مسمى المعرض "وقت مضى" من مونتاج المخرج هاني السلطان، ثم قُدمت هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية من المنظمة سارة السلطان لمدير عام فرع وزارة الإعلام عبدالخالق الزهراني.