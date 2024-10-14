"إكرام" توزع أكثر من 200 ألف وجبة غذائية دفعة واحدة على مستحقيها في مكة المكرمة

وأكد أحمد بن حربي المطرفي، المدير التنفيذي لجمعية إكرام، أن الجمعية على استعداد تام للتعامل مع أي كمية من فائض الطعام ولو كانت كبيرة، مشيراً إلى خبرتها المتراكمة على مدى السنوات الماضية في توزيع ملايين الوجبات على المحتاجين في مكة المكرمة بوقت قياسي.