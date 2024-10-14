"إكرام" توزع أكثر من 200 ألف وجبة غذائية دفعة واحدة على مستحقيها في مكة المكرمة

في خطوة تعكس دورها الرائد في حفظ الطعام وتوزيعه على المحتاجين، قامت جمعية إكرام لحفظ الطعام بتوزيع أكثر من 200 ألف وجبة غذائية على الفقراء والمحتاجين في مكة المكرمة.
جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع إحدى شركات الأغذية الكبرى، التي قدمت تلك الوجبات دفعة واحدة، مما استدعى تحركاً سريعاً وفعالاً من الجمعية.
وأكد أحمد بن حربي المطرفي، المدير التنفيذي لجمعية إكرام، أن الجمعية على استعداد تام للتعامل مع أي كمية من فائض الطعام ولو كانت كبيرة، مشيراً إلى خبرتها المتراكمة على مدى السنوات الماضية في توزيع ملايين الوجبات على المحتاجين في مكة المكرمة بوقت قياسي.
وأضاف أن الجمعية تلتزم بتوزيع الغذاء بشكل صحي وآمن للمستفيدين، وتعمل باستمرار على تعزيز التكافل الاجتماعي وتقليل الهدر الغذائي.
وأظهرت جمعية إكرام جاهزيتها العالية من خلال تنظيم عملية التوزيع بشكل صحي وآمن، حيث استنفرت بتحريك شاحنتين بطول 14 متراً وست مركبات متوسطة الحجم لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها في وقت قياسي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للجمعية لمكافحة هدر الطعام وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع رسالتها في تقديم الدعم للأسر المحتاجة وتوفير غذاء صحي ومستدام لهم.
وتواصل جمعية إكرام لحفظ الطعام العمل لتحقيق رؤية 2030 للحد من هدر الطعام واستدامة الأمن الغذائي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها النبيلة في الحد من هدر الغذاء واستغلال الفائض منه بشكل فعّال، بما يعود بالنفع على المستفيدين.