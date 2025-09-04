NHC تعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع "الندى" ضمن وجهة بوابة مكة

تقع وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز 5 ملايين م² داخل نطاق الحرم المكي، وتوفر أكثر من 8,000 وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 30 دقيقة.