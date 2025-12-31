محليات

"الخارجية اليمنية" ترحب بالدعم الدولي لوحدة اليمن وتُشيد بالدور السعودي المحوري

أكدت تضامن الدول والمنظمات مع اليمن في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بالبيانات الصادرة عن الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، والتي أكدت دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.



وثمّنت الوزارة، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الدور المحوري والمسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما أعربت الخارجية اليمنية عن تقديرها لالتزام تلك الدول والمنظمات بتعزيز الأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن هذه المواقف تعبّر عن تضامن واضح مع اليمن في مواجهة التحديات الراهنة.

